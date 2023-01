Tsitsipas pazzo dell'attrice Margot Robbie. L'invito pubblico: "La voglio nel..."

A Stefan Tsitsipas piace Margot Robbie . E senza alcun timore il campione di tennis ha fatto un invito pubblico all'attrice, nota ai più per il ruolo di Harley Quinn. Durante gli Australian Open, al termine del match contro Jir Lehecka, il tennista greco ha lanciato un appello alla diva di Hollywood. “L’Australia è un paese fantastico, mi piacciono un sacco di cose australiane. Una delle mie attrici preferite viene dall’Australia, è Margot Robbie. Sarebbe bello vederla laggiù un giorno”, ha affermato in un'intervista a bordo campo. Ma non è finita qui...

Margot Robbie e l'invito di Tsitsipas

“Stai ufficialmente estendendo un invito a Margot Robbie?", ha dunque chiesto l'intervistatore. Tsitsipas ha replicato spazzando via ogni dubbio: “Sì, assolutamente”. Lo sportivo ha poi rincarato la dose su Twitter, condividendo un messaggio ironico in italiano: "Mangiare polpo con patate all'Acropoli con Margot Robbie? È come un sogno che si avvera, tranne che probabilmente è solo un'allucinazione causata dal mangiare troppo Vegemite". Al momento l'attrice non ha ancora replicato a queste dichiarazioni: va ricordato, però, che la Robbie è sposata dal 2018 con il regista britannico Tom Ackerley.