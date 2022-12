Tsitsipas nella bufera per una frase sul femminismo: social in rivolta

Un ginepraio di polemiche. È quello in cui si è infilato Stefanos Tsitsipas, finito nella bufera per una frase sul femminismo scritta in un tweet. Citando un pensiero della influencer Iman Gadzhi ("Il femminismo moderno insegna alle donne a odiare gli uomini") il tennista greco ha spiegato come secondo lui "tutti dovrebbero essere uguali indipendentemente dalla loro origine, genere, religione, etnia o razza. Il femminismo moderno è passato dalla ricerca dell'uguaglianza di genere a un oltraggio che cerca di sminuire gli uomini. Come può essere giusto?".