Il padre di Novak Djokovic assente dalla finale degli Australian Open

MELBOURNE (Australia) - Il padre di Novak Djokovic resta ancora a casa. O meglio, diserta ancora gli spalti dell’arena in cui il figlio sta giocando - contro il greco Stefanos Tsitsitpas - la finale degli Open di Australia. Il posto che abitualmente occupa accanto alla moglie Dijana, anche oggi è rimasto vuoto. Anche venerdì scorso Srdjan Djokovic aveva evitato di presenziale alla semifinale di Novak contro Tommy Paul per non "creare scompiglio".