Djokovic, i segreti del successo: dieta, yoga, meditazione e capoeira

I segreti di Novak



L'anno in cui la visione del giovane Nole si è realizzata è il 2011, stagione dove inizia a vincere e non si ferma più. Sette titoli consecutivi con una striscia di 43 vittorie di fila e soprattutto un nuovo segreto nella dieta. Dopo aver scoperto l'intolleranza ad alcune sostanze come il glutine il serbo smise infatti di mangiare diversi alimenti, su tutti pizza, pane e pasta. La prima conseguenza di questi accorgimenti fu la perdita di peso, che contribuì ad un nuovo equilibrio che si tradusse poi in maggior fluidità in campo.

La maniacalità per l’allenamento, che già lo caratterizzava nei primissimi anni da professionista, è stata affinata fino ad alzare ad un nuovo livello l’asticella. Dallo stretching al tradizionale lavoro di campo passando per lo yoga, la capoeira, la meditazione ed il recupero post allenamento. Dal 2011 ad oggi l'unico anno in cui Djokovic non è riuscito a conquistare un titolo slam è stato il 2017, stagione in cui si fermò dopo Wimbledon per un infortunio al gomito. Questo rimane uno dei rari stop del tennista di Belgrado, che rispetto a Rafael Nadal ha sofferto meno a livello di infortuni, anche dopo aver superato i 30 anni.