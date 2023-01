Us Open, stop all'obbligo vaccinale anticovid: torna Djokovic

Novak Djokovic potrà giocare i prossimi Us Open . Il governo statunitense, infatti, ha deciso di non prolungare il divieto di ingresso alle persone che non sono state vaccinate contro il Covid-19. Questo significa che il numero uno al mondo, fresco di successo agli Australian Open , che gli ha permesso di eguagliare Nadal a quota 22 Slam , potrà essere in campo a Flushing Meadows.

I tornei mancati e il divieto per i Masters 1000 di Indian Wells e Miami

Il divieto in vigore, però, resta confermato fino all'11 maggio per cui Djokovic non potrà prendere parte ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami: Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas potrebbero approfittare della sua assenza per portarsi al vertice della classifica Atp. Nel 2022, a causa del suo rifiuto di farsi vaccinare, Novak Djokovic aveva potuto giocare solo Roland Garros e Wimbledon, saltando sia Melbourne che New York