La clamorosa rivelazione: "Djokovic ha vinto gli Australian Open con una lesione di 3 cm"

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Parlare di impresa per uno che ha vinto 2 2 Slam può sembrare paradossale, ma una clamorosa rivelazione rende epico il recente trionfo di Novak Djokovic a Melbourne, dove il tennista serbo ha ottenuto il suo decimo successo agli Australian Open tornando così in vetta al ranking Atp .

La rivelazione dall'Australia

Dietro quella vistosa fasciatura alla coscia sinistra che lo ha accompagnato nella seconda settimana del torneo infatti c'era uno strappo muscolare di 3 centimetri al tendine del ginocchio. Craig Tiley, direttore del torneo australiano, rivela l'entità dell'infortunio sofferto da Nole a Melbourne che comunque non gli ha impedito di trionfare. "Ho visto le ecografie, i medici vi diranno la verità - ha spiegato Tiley a 'SEN Sportsday' -. È difficile pensare che possa aver fatto quel che ha fatto con un infortunio simile. Ha affrontato la situazione con estrema professionalità. È sempre concentratissimo in tutto quel che fa, ogni singolo minuto della giornata. È attento a quello che mangia o beve, a quel che fa e a come lo fa, senza mai nessuna pausa".