Binaghi scommette su Berrettini: "Ci farà sognare ancora". E sul padel...

ROMA - "Berrettini? Certo che ci farà sognare ancora, sull'erba è tra i primissimi al mondo e sulle altre superfici è un giocatore di altissimo livello. Penso sia l'anno giusto per fare un exploit". Così Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, intervistato su Rai Gr Parlamento, scommette sul tennista romano. "Qualche anno fa avremmo detto 'meno male un italiano agli ottavi di un grande slam' - prosegue Binaghi - oggi le prospettive sono cambiate. Diciamo che i nostri giocatori ci hanno abituato bene. Il presidente della Federtennis poi aggiunge: "Matteo è un bravo ragazzo, con la testa a posto e credo che non abbia mai perso la voglia di allenarsi e di ottenere grandi risultati per lui e per l'Italia". Sulle voci di cronaca rosa che vedono spesso Berrettini protagonista, Binaghi afferma: "Il gossip? Sorrido, mi occupo più del rovescio e del servizio di Berrettini che credo siano migliorati". Sul sogno per il 2023, il numero uno del tennis nazionale non ha dubbi: "Sarebbe bello vincere uno Slam, la Davis, gli Internazionali o le finals a Torino".