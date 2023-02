Atp Rio: Norrie trionfa in finale e si prende la rivincita su Alcaraz

Dopo la finale persa contro Alcaraz a Buenos Aires, Cameron Norrie si prende la rivincita (e lo fa in bello stile) vincendo l'Atp di Rio. Il britannico si è imposto con il punteggio di 5-7 6-4 7-5 in 2 ore e 40 minuti di gioco, risalendo dopo essere stato sotto 7-5 3-0 0-30. Per il tennista del Regno Unito è il quinto titolo della carriera dopo Los Cabos e Indian Wells 2021, Delray Beach e Lione 2022. Delusione invece per l'argentino che vede, momentaneamente, sfumare il suo sogno: avere gli stessi punti di Novak Djokovic.