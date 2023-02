Marsiglia, Sinner costretto al ritiro: messo ko dalla febbre

"Ho atteso fino all'ultimo, ma ho dvuto rinunciare"

Sinner avrebbe dovuto affrontare il francese Arthur Fils, ma come ha spiegato all'Equipe, ha dovuto rinunciare: "Dopo il mio match a Rotterdam, ho cominciato a non sentirmi bene. In questi ultimi giorni non avevo più energie. Non riuscivo ad allenarmi nel migliore dei modi. Ho un po’ di febbre. Abbiamo atteso fino all’ultimo prima di prendere una decisione. Purtroppo il mio corpo non è nello stato giusto”.