Atp Dubai, Medvedev vola in finale: Djokovic ko in due set

Atp Dubai, sarà finale russa

Medvedev raggiunge così Andrey Rublev all'ultimo atto del torneo in un atteso derby russo. Il 25enne di Mosca, numero 6 del mondo, detentore del titolo e numero tre del seeding, ha sconfitto per la prima volta in carriera il tedesco Alexander Zverev per 6-3, 7-6 (11-9).

