Indian Wells, Sinner vola ai quarti: battuto Wawrinka in due set

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Jannik Sinner batte Stan Wawrinka e vola ai quarti di finale di Indian Wells. L'azzurro si è imposto in due set con il risultato di 6-1 6-4, in poco più di un'ora e mezza di gara. "Oggi il punteggio è bugiardo - ha ammesso l'italiano dopo la partita -.Penso che entrambi abbiamo giocato molto bene, ci sono stati molti scambi lunghi, lui mi è sempre stato molto vicino. È stata davvero una partita molto difficile, sono felice di essere ancora in corsa".