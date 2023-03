Navratilova, la vittoria più bella: "Sono guarita dal cancro"

I giorni del panico

"Sono andata nel panico per tre giorni quando l'ho scoperto pensando che avrei potuto non vedere il prossimo Natale - ha rivelato la campionessa ceca al giornalista britannico Piers Morgan di 'TalkTV' -. Adesso, dopo altre due settimane di radioterapia preventiva, sarò libera di andare". Navratilova ha raccontato di aver notato l'ingrossamento di un linfonodo al collo durante le WTA Finals a Fort Worth di novembre e, dopo vari controlli, di aver scoperto un papillomavirus al primo stadio, una delle tipologie per cui le cure hanno le maggiori possibilità di successo. In un'emozionante intervista Navratilova ha rivelato di essere stata talmente spaventata da aver compilato la lista di cose da fare prima di morire. "Mi è venuta in mente la lista delle cose da fare, con tutto quello che volevo fare - ha rivelato -. E può sembrare molto superficiale, ma ho pensato tra me e me: 'Quale macchina di lusso voglio davvero guidare se vivo un anno?'".