Pietrangeli e la frase che accusa Berrettini: "Il problema sono i soldi"

Il momento no di Matteo Berrettini, nei confronti del quale in molti avevano riposto grandi speranze, sta producendo ora l'effetto opposto in parecchi suoi estimatori. E' deluso il grande ex campione italiano Nicola Pietrangeli: "Berrettini? Mi sembra che si stia dedicando più alla pubblicità che al tennis. E' un bravo ragazzo, ma è un po' com'era anche Adriano Panatta: fantastico dalla vita in su, ma le gambe...".