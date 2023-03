Atp Miami, sarà Alcaraz-Sinner in semifinale: eliminato Fritz

MIAMI (STATI UNITI) - Il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, conquista l'accesso alla semifinale del torneo di Miami. Lo spagnolo, e detentore del titolo, batte senza problemi in due set l'americano Taylor Fritz: è finita con il punteggio di 6-4, 6-2. Alcaraz è il quarto e ultimo semifinalista, dopo Medvedev, Khachanov e Jannik Sinner. Proprio contro l'altonesino ci sarà la sfida per un posto in finale. Un nuovo match per Alcaraz e Sinner, che si sono sfidati già due settimane fa ad Indian Wells: in quell'occasione a vincere fu lo spagnolo per 7-6, 6-3.