Atp Miami, Medvedev in semifinale: battuto in due set Eubanks

MIAMI (STATI UNITI) - Daniil Medvedev arriva in semifinale al Miami Open, secondo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il russo, quarta testa di serie del torneo, ha battuto ai quarti di finale Christopher Eubanks, 26enne di Atlanta e numero 119 del mondo, partito dalle qualificazioni. Il match si è chiuso con il risultato di 6-3 7-5. Medvedev diventa così il secondo semifinalista dopo Jannik Sinner. L'azzurro sfiderà uno fra Alcaraz e Fritz mentre il russo sfiderà uno tra Cerundolo e Khachanov.