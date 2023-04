Sinner ko in finale a Miami: ecco quanto ha guadagnato l'azzurro

MIAMI (USA) - Dopo l'impresa contro il numero uno Carlos Alcaraz in semifinale Jannik Sinner non è riuscito a ripetersi poi contro Daniil Medvedev , che ha sconfitto l'altoatesino in due set nella finale del Masters 1000 di Miami .

Un super incasso

Una sconfitta che conferma come il 27enne russo rappresenti un vero e proprio tabù per l'azzurro (questa è stata la sua sesta vittoria in altrettanti incroci con Jannik, più giovane di sei anni), che si consola però con il rientro nella top 10 del ranking Atp e con la cospicua somma guadagnata arrivando fino alla sfida decisiva per il titolo. L'accesso in finale ha portato infatti in dote a Sinner 662.360 dollari (610mila euro circa), mentre Medvedev si è portato a casa 1,26 milioni di dollari (un milione e 162mila euro circa).