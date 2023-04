Sinner-Medvedev diretta: ora LIVE il match di oggi

MIAMI (STATI UNITI) - Dopo aver fatto fuori il numero uno al mondo, Alcaraz, per Sinner (numero 11 del mondo) arriva il tabù Medvedev (numero 5) : cinque precedenti contro il russo, l'azzurro è sempre uscito sconfitto. La finale del Miami Open, secondo Atp Masters 1000 della stagione, è l'occasione d'oro per invertire il trend e concludere al meglio il torneo: segui in diretta il match.