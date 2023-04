Pietrangeli: "Dal gatto cremato in una coppa al viagra: vi dico tutto"

In una lunga intervista rilasciata a La Repubblica, Nicola Pietrangeli ha svelato alcuni retroscena e curiosità sulla sua vita privata e sentimentale. Nello specifico ha parlato parecchio del grande amore che ha vissuto con Licia Colò . "Con lei pensavo sarebbe stata la storia definitiva. - ha raccontato lo sportivo, che è stato legato alla conduttrice per ben sette anni - Pensi che per lei mi ero trasferito a vivere a Casal Palocco : tanto carino, per carità, ma per uno come me abituato a Roma nord, è stata una grande prova d’amore. Mi dicevano tutti all’epoca ‘Ma dai che ci vuole? In 20 minuti sei a Palocco’. Sì, magari… alla fine ho comprato casa e mi sono trasferito a un passo dal mare, in mezzo al verde”.

Nicola Pietrangeli e Licia Colò si sono rivisti

"Party, viaggi, premiazioni ci sono sempre stati. Ma Licia era diversa. Mi diceva scherzando: “Certo che ti faccio risparmiare un sacco di soldi. Non mi piacciono i gioielli e detesto pure le pellicce”. In compenso faceva degli spaghetti con i capperi di Pantelleria, di-vi-ni. Ma sa che l’ho rivista qualche settimana fa? Mi ha telefonato e siamo andati a pranzo insieme ad Ostia, al mare, con sua figlia e una sua parente”, ha aggiunto Pietrangeli per poi specificare: "È stata una bellissima giornata: sole, chiacchiere. Sembrava quasi estate”.

Perché Nicola Pietrangeli e Licia Colò si sono lasciati

Perché è finita con Licia Colò? Nicola Pietrangeli ha così risposto: “Tra noi c’erano quasi 30 anni di differenza di età. Sarà stato questo. In realtà all’inizio ho pensato avesse un altro. Ma lei ha sempre negato. Chissà, non ci metterei la mano sul fuoco… Le corna invece, me le hanno messe eccome mia moglie Susanna e poi Lorenza. Paola invece, con cui ho rotto recentemente, non credo. Ma non voglio neanche saperlo. Non ci sentiamo più, troppo fresca la rottura. Non voglio stare male".

Pietrangeli e il tradimento della moglie Susanna

A proposito del tradimento della moglie Susanna Artero, ex indossaatrice, Pietrangeli ha rivelato: "Dopo 15 anni di matrimonio e tre figli (Marco, Giorgio e Filippo), ha perso la testa per uno molto più giovane di lei. Susanna era bellissima. A lei e alla sua migliore amica Paola Campiello, la bruna e la bionda, negli anni Cinquanta andava dietro tutta Roma. Mi innamorai della bruna. Ci siamo messi insieme da ragazzini: io 21, lei 18 anni. Quando mi disse che si era innamorata di un altro ho cercato di trattenerla, di farla ragionare. “Guarda che quello poi ti molla”. Ma non c’è stato niente da fare. E quello, poi, chiaramente l’ha mollata…Se siamo rimasti in buoni rapporti? Certo, sono 40 anni che le pago gli alimenti. Che devo fare? Susanna non si è mai alzata prima di mezzogiorno”.

Pietrangeli, il gatto e il viagra

Nicola Pietrangeli ha specificato di non sentirsi solo: "Intorno, ho tre figli e due splendidi nipoti. E poi con me c’è Pupina 2, la gatta. In realtà ci sta pure Pupino1, il gatto senza occhio preso insieme a Licia. È morto a 20 anni. Un grandissimo dolore. Cremato, sta dentro la coppa d’argento vinta al Torneo di Montecarlo, che alla premiazione fu lo stesso principe Ranieri a consegnarmela". E sull'uso del viagra ha chiarito: "Certo che l'ho usato. È come per la chirurgia estetica: se fatta bene e con eleganza non ci vedo niente di male. Ma nel caso della pillolina blu però è meglio non dirlo alla partner, perché le donne si offendono. Pensano che tu non le trovi abbastanza attraenti, non capendo che non è quello il problema”.