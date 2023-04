Montecarlo, grandioso Berrettini: rimonta Cerundolo e va agli ottavi

MONTECARLO - Dopo la rimonta incredibile subita nel primo set forse in pochi, pochissimi avrebbero scommesso su Berrettini. E invece Matteo, dopo un avvio eccezionale in cui è riuscito a portarsi sul 5-0, ha cancellato l'improvviso blackout del primo set (si è fatto ribaltare 7-5 da Cerundolo) e ha ricominciato a giocare, alzando il ritmo e ritrovando fiducia e colpi. Il secondo set l'ha portato a casa al tie break (7-6) e nel terzo ha strappato il servizio all'argentino nel momento caldo del match, trionfando 6-4 in due ore e 43' minuti. Così l'azzurro si regala l'accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, dove sfiderà il danese Rune.