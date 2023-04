Diretta Sinner: segui la sfida contro Schwartzman a Montecarlo LIVE

MONTECARLO - È il giorno del debutto di Jannik Sinner all'Atp Masters 1000 di Montecarlo: reduce dalla semifinale a Indian Wells e dalla finale a Miami, il 21enne altoatesino sfida nel secondo turno il 31enne argentino Diego Schwartzman che vuole risalire la china dopo alcuni risultati deludenti. Il vincitore del confronto se la vedrà, agli ottavi di finale, contro il polacco Hubert Hurkacz. Oggi in campo anche gli altri quattro italiani in tabellone: Matteo Berrettini sfiderà Francisco Cerundolo. Attesa per il derby italiano Lorenzo Musetti-Luca Nardi, per Lorenzo Sonego c'è invece lo spauracchio Daniil Medvedev. Segui la diretta.