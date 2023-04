Atp Barcellona, Alcaraz vola in finale: Evans ko in due set

BARCELLONA (SPAGNA) - È Carlos Alcaraz il secondo finalista del 'Barcelona Open Banc Sabadell', Atp 500 da 2.722.480 euro in corso di svolgimento sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Il tennista spagnolo, numero uno del seeding, ha regolato in semifinale il britannico Daniel Evans, 12esima forza del tabellone, con un doppio 6-2 dopo un'ora e venti di gioco. Alcaraz si giocherà il titolo con il greco Stefanos Tsitsipas, numero 2 del tabellone, che ha sconfitto l'azzurro Lorenzo Musetti in tre set: 4-6, 7-5, 3-6 in due ore e mezza di gioco.