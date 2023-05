Bertolucci, pesantissimo attacco a Rune: “È solo un bambino viziato”

MADRID - Non ha di certo fatto una bella figura Holger Rune nel match dei sedicesimi del Mutua Madrid Open 2023 contro Alejandro Davidovich Fokina, vittorioso e qualificato agli ottavi. Il tennista danese si è reso protagonista di un gesto antisportivo che ha scatenato le polemiche e la reazione del pubblico, piuttosto indispettito. Su quanto accaduto si è espresso anche Paolo Bertolucci, ex tennista e attualmente commentatore Sky: "Si comporta come un bambino viziato, ora ha chiamato il fisioterapista perché, non sapendo cosa fare per rompere le scatole, si fa fasciare il polso. Vorrei capire come sia possibile che queste cose possano essere permesse", ha sottolineato.