Rune, brutto gesto antisportivo a Davidovich a Madrid. La risposta è inaspettata

Rune infatti si è reso protagonista di alcuni atteggiamenti che hanno indispettito il pubblico madrileno, schierato dalla parte di Davidovich. Lo spagnolo ha chiesto la verifica di un punto segnando sulla terra rossa la zona di campo colpita dalla pallina, ma a quel punto il danese si è avvicinato per cancellare il segno e non lasciare tracce. Gesto, questo, con cui Rune ha scatenato il pubblico di Madrid come aveva del resto già fatto con quello di Montecarlo in occasione della semifinale vinta contro l'azzurro Jannik Sinner . Ma con il tifo tutto dalla sua parte, Davidovich si è caricato ancora di più e ha compiuto l'impresa: "Mi ha aiutato a vincere" ha detto lo spagnolo dopo il match.

Le parole di Davidovich

"Non voglio dire niente perché si vede che il segno era fuori ma loro lo hanno dato in campo. Carlos (Bernardes) mi ha detto che il protocollo è quello e che non poteva scendere a verificare. Che lui avesse cancellato il segno me ne sono reso conto, ma l’avevano già approvato quindi non mi importava. Il pubblico però è rimasto infastidito da ciò e grazie al gesto di Rune si sono schierati ancora di più dalla mia parte e questo l’ho percepito. Quello che stavo cercando di spiegare a Bernardes è che se tutti vediamo che la palla era fuori, perché non poteva scendere a controllarla e correggere la chiamata anche se la macchina diceva che era buona?”, questo il commento del tennista spagnolo.