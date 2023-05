Il solito Rune: prende una valanga di fischi e poi si scusa!

MADRID (Spagna) - E’ giovane e talentuoso, ma il pubblico non sopporta le sue provocazioni. Holger Rune ha scalato in fretta la classifica Atp, ma anche quella dei tennisti più antipatici del circuito. Già a Montecarlo aveva fatto indispettire gli spettatori, e nel torneo di Madrid la situazione si è ripetuta, tanto che alla fine il giovane danese si è dovuto anche scusare.

Il post sui social

"Non ho nulla contro il pubblico spagnolo - scrive Holger Rune sul proprio profilo - non vedo l'ora di tornare a giocare a Madrid”. L’ennesima polemica è stata durante la partita contro Davidovich Fokina, al Masters 1000 di Madrid, quando il danese ha cancellato il segno del servizio dell’avversario. Il pubblico madrileno ha preso il gesto per una provocazione e ha fischiato insistentemente Rune anche quando era chiamato a servire. Oltre ai fischi dei presenti, il tennista si è preso la reprimenda del giudice di sedia, Carlos Bernardes: “Te l'avevo già detto a Monte-Carlo: ci sono pubblici che non puoi controllare se continui a comportarti così. Se vai avanti così, faranno sempre peggio. Se invece ti limiti a giocare a tennis non faranno nient'altro".