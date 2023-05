Kyrgios vittima di una rapina salta Parigi: giallo sulla ferita a un piede

Clamoroso quanto successo a Nick Kyrgios: il tennista è stato vittima una rapina e non potrà partecipare al Roland Garros a causa di una ferita al piede. A dare la notizia è stato il suo agente Daniel Horsfall: l’australiano non ci sarà a Parigi non per via di un problema al ginocchio il cui recupero procede lentamente, ma perché si è ferito a un piede nel tentativo di rapina a casa della madre in Australia.