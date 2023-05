Nadal annuncia: "Niente Roland Garros e il prossimo anno mi ritiro"

MAIORCA (SPAGNA) - C'erano tre ipotesi su quello che avrebbe detto Nadal in conferenza stampa : forfait al Roland Garros, stop temporaneo a tempo indeterminato e ritiro. Alla fine Rafa li ha annunciati tutti e tre. Il campione maiorchino ha ufficializzato che salterà il torneo francese, poi ha spiegato che per alcuni mesi non giocherà e non si allenerà per reucuperare al meglio dall'infortunio, infine ha deciso che il 2024 sarà l'ultimo anno della sua carriera .

Nadal annuncia il forfait al Roland Garros

Nadal in conferenza ha detto: "La lesione che ho avuto non è migliorata come pensavo, quindi andare al Roland Garros per me è impossibile, non andrò dopo tanti anni che non lo saltavo, potete immaginare quanto sia difficile per me accettarlo, ma il mio corpo ha deciso così".

Nadal, stop e ritiro nel 2024

Poi ha aggiunto: "Non continuerò a giocare i prossimi mesi, gli ultimi anni sono stati molto difficili, non ho avuto continuità per colpa del fisico, ho avuto infortuni su infortuni. Arrivato a questo punto, senza essere in grado di competere devo mettere un punto alla mia carriera sportiva, vedendo quello che succederà. Non ho una data per il rientro, quando mi sentirò pronto tornerò. L’obiettivo è magari giocare la Coppa Davis alla fine dell’anno e guardare al prossimo anno già, che penso sarà il mio ultimo anno, nel quale voglio chiudere al meglio".