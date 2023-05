Tennis, come cambia il ranking Atp dopo gli Internazionali

Daniil Medvedev ha conquistato Roma vincendo, in finale contro Rune , gli Internazionali . Il primo del ranking Atp , nonostante l'eliminazione al terzo turno, è però Carlos Alcaraz . La classifica si basa infatti sui piazzamenti delle ultime 52 settimane e adesso la lotta è più serrata che mai. Medvedev sale infatti al secondo posto (6.330 punti) a una distanza di appena 485 punti dallo spagnolo.

Come cambia il ranking Atp

A breve a Parigi partirà il Roland Garros e il murciano ne perderà 360, come Djokovic, bottino dei quarti di finale di dodici mesi fa. Medvedev, invece, l'anno scorso si è fermato agli ottavi e dalla sua classifica usciranno solo 180 punti. Per questo, virtualmente, il vantaggio di Alcaraz su Medvedev alla vigilia del Roland Garros è di 305 punti. Guadagna invece una posizione Holger Rune, che sale al numero 6. Si conferma in ottava posizione Jannik Sinner, il migliore degli azzurri.

La Top 10

Questa la top ten del ranking Atp. 1. Carlos Alcaraz (Spa) 6.815 punti +1, 2 Daniil Medvedev (Rus) 6.330 +1, 3 Novak Djokovic (Ser) 5.955 -2, 4 Casper Ruud (Nor) 4.915, 5 Stefanos Tsitsipas (Gre) 4.775, 6 Holger Rune (Dan) 4.375 +1, 7 Andrey Rublev (Rus) 4.270 -1, 8 Jannik Sinner (Ita) 3.435, 9 Taylor Fritz (Usa) 3.390, 10 Felix Auger-Aliassime (Can) 3.065.