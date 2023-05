Diretta ATP Roma: Medvedev-Rune, segui la finale LIVE

Ci siamo, è il giorno della finale degli Internazionali BNL d'Italia . Daniil Medvedev , numero 3 del mondo, e Holger Rune , numero 7, si sfidano sul campo Centrale del Foro Italico per il titolo del Masters 1000 di Roma. Segui la sfida in diretta.

18:33

Rune piazza il break nel primo game del secondo set!

Il danese reagisce immediatamente strappando il turno di battuta a Medvedev

18:26

Medvedev vince il primo set!

Medvedev piazza il primo break della partita: il russo vince il primo set per 7-5 in 48 minuti di gioco. Un vistoso calo nella parte finale del set da parte del danese ha favorito il successo nella prima partita del tennista russo.

18:20

Medvedev non concede punti all'avvrsario: 6-5!

Il russo avanti nel primo set, dopo il cambio campo Rune al servizio

18:18

Rune si porta sul 5-5

Il danese riesce a mantenre il proprio turno di battuta pur vivendo un passaggio complicato.

18:12

Medvedev avanti: 5-4!

Medvedev infila quattro punti consecutivi e conquista il game mantenendo il proprio turno di battuta.

18:09

Rune resta in scia del russo

Il danese mantiene il proprio turno di battuta sfruttando un errore sotto rete di Medvedev. Siamo sul 4-4 nel corso del primo set.

18:03

Medvedev si porta sul 4-3!

Il russo mantiene il vantaggio pur soffrendo nel proprio turno di battuta

18:01

Match in perfetto equilibrio: 3-3

Rune concede un solo punto a Medvedev, poi conquista il game senza particolari affanni

17:57

Medvedev mantiene il servizio: 3-2 per il russo

Passaggio a vuoto per Medvedev che concede all'avversario due palle break; il russo alla fine conquista il game pur con qualche sofferenza.

17:53

Rune si porta sul 2-2

Il danese sfrutta il proprio turno di servizio concedendo un solo punto all'avversario.

17:48

Medvedev infila quattro punti consecutivi: 2-1!

Due errori iniziali di Medvedev nella fase di scambio, poi il russo riesce a risalire mantenendo il servizio.

17:44

Rune pareggia il conto: 1-1

Il danese vince il secondo game della sfida riportando il risultato in equilibrio.

17:41

Il primo game è di Medvedev

Il russo vince il primo game dell'incontro non concedendo alcun punto al danese Rune. Funziona bene il servizio del russo che sfrutta anche un errore gratuito in risposta dell'avversario

17:38

Il riscaldamento dei tennisti

I due tennisti stanno ultimando il riscaldamento sul Centrale. Tutto è pronto per l'inizio della finale

17:35

Il sorteggio

Il russo Medvedev ha vinto il sorteggio e servirà per primo

17:30

Medvedev e Rune entrano sul Centrale del Foro Italico

I tennisti fanno il loro ingresso in campo sul Centrale del Foro Italico: dopo due rinvii per pioggia, tutto è pronto per l'inizio della finale del singolare maschile degli Internazionali d'Italia BNL.

17:25

Il percorso di Daniil Medvedev agli Internazionali

Il tennista russo ha fatto il suo esordio nel secondo turno battendo il finlandese Emil Ruusuvuori, al terzo turno ha estromesso lo spagnolo Zapata Miralles, agli ottavi ha eliminato iltedesco Alexander Zverev, ai quarti di finale ha battuto l'altro tedesco Yannick Hanfmann e in semifinale ha superato il greco Stefanos Tsitsipas.

17:20

Il percorso di Holger Rune agli Internazionali

Il danese Holger Rune - all'esordio al Foro Italico - è arrivato in finale superando nel secondo turno il francese Arthur Fils, nel terzo turno ha estromesso l'italiano Fabio Fognini, agli ottavi di finale ha battuto Popyrin, nei quarti di finale Novak Djokovic e in semifinale il norvegese Casper Ruud

17:10

La finale programmata per le 17:30

La pioggia sta lentamente scemando sul Centrale del Foro Italico. L'orario di inizio della finale tra il russo Medvedev e il danese Rune è stato programmato per le 17:30. L'inizio della sfida è imminente. Pioggia permettendo.

17:08

Il presidente di Sport e Salute: "Entro il 2026 il tetto per il Centrale"

"Abbiamo profondamente riqualificato e ristrutturato lo splendido Parco del Foro Italico - ha sottolineato in conferenza stampa il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli - è un qualcosa di unico che nessun torneo al mondo può vantare e presto il Campo Centrale verrà dotato di una copertura, così che nessun grande match debba più essere sospeso in caso di pioggia".

17:00

Il vincitore guadagnerà 2.300 punti

Il successo odierno nella finale del singolare maschile degli Internazionali d'Italia BNL consentirà al vincitore di fare un grosso balzo in avanti nella graduatoria generale. Sommando i punti guadagnati con l'accesso al secondo turno del torneo (25 punti), e passando per il terzo turno (45 punti), gli ottavi di finale (90 punti), i quarti di finale (180 punti) la semifinale (360 punti) e l'accesso alla finale (600 punti), il vincitore odierno collezionerà in totale 2.300 punti. La vittoria di oggi - da sola - vale 1000 punti nella classifica Atp.

16:50

Quanto vale il successo al Foro Italico

La finale di oggi tra il russo Medvedev e il danese Rune, oltre a mettere in palio 1000 punti per la classifica Atp, ha un valore economico significativo. Il vincitore degli Internazionali d’Italia BNL guadagnerà € 1.105.265 euro.

16:38

Bomba d'acqua sul Foro Italico, finale rinviata

La pioggia continua a stravolgere il programma della finale del torneo di singolare maschile: ombrelli aperti, gli spettatori guadagnano le uscite dello Stadio del Tennis.

16:32

Sul Centrale del Foro Italico torna la pioggia

I due tennisti sono in procinto di fare il loro ingresso sul Centrale del Foro Italico per l'inizio della finale del torneo di singolare maschile, ma allo stadio del Tennis tornano ad aprirsi gli ombrelli. Tornano i teloni sul campo per proteggerlo dalla nuova precipitazione.



16:20

Premio Racchetta d'oro per Martina Navratilova

Prima della finale del singolare maschile, l'ex campionessa Martina Navratilova è stata premiata con la Racchetta d'oro. “Ho vissuto un anno molto difficile - ha sottolineato l'ex tennista statunitense - ma adesso sto bene, grazie. Sono grata per ovvie ragioni di essere qui. Il mio primo torneo in Italia è stato nel 1973, il tennis mi ha dato una vita sorprendente per la quale sono molto grata. Ho sempre cercato di ricambiare. Il tennis è una scuola di vita, ti insegna la pazienza, la perseveranza, ti insegna a lottare e a restare umili. Nessun giocatore è più grande di questo sport, e sarà sempre così. Anche se non ho mai vinto a Roma, mi sono sempre sentita a casa mia. Grazie dal profondo del mio cuore. Ricorderò per sempre questa giornata”.

16:10

Prima finale a Roma per Medvedev

Daniil Medvedev ha centrato la finale degli Internazionali d'Italia BNL perdendo solo un set nelle cinque partite fin qui disputate. Il russo aveva preso parte ad altre tre edizioni del torneo perdendo sempre al primo turno.



16:02

La finale tra Medvedev e Rune posticipata



Al Foro Italico arriva la comunicazione ufficiale: l'inizio della finale al momento è stato posticipato di trenta minuti, la partita inizierà non prima delle 16:30.

15:52

Si lavora sul campo Centrale

Si tolgono i teloni e si prepara nuova terra per far compattare il terreno: la partita potrebbe essere spostata rispetto all'orario originale delle 16.

15:45

Medvedev-Rune, un solo precedente

Un solo match prima di questa finale tra Medvedev e Rune: risale a circa un mese fa, con la vittoria del danese nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo in due set (6-3, 6-4).

15:40

La provocazione di Medvedev a Tsitsipas

Il russo ha raggiunto la finale degli Internazionali d'Italia battendo in semifinale Stefanos Tsitsipas. Partita carica di emozioni contro un grande rivale, in cui non sono mancate polemiche e provocazioni. (LEGGI TUTTO)

15:35

Medvedev e Rune, le statistiche

Prestazione incredibile di Medvedev a Roma, dove ha centrato la finale perdendo solo un set in cinque partite. Con la vittoria su Tsitsipas è arrivato a 38 successi totali, il diciannovesimo nei Masters 1000 nel 2023. Per lui è la nona finale Masters 1000, ma in carriera sul rosso ne ha giocata solo una: sconfitta contro Dominic Thiem a Barcellona nel 2019. Per Rune è invece la terza finale Masters 1000 dopo la vittoria su Novak Djokovic a Parigi-Bercy l’anno scorso e la rimonta subita il mese scorso contro Andrey Rublev a Monte-Carlo.

15:30

Medvedev e Rune si giocano il titolo degli Internazionali d'Italia

È il giorno della finale tra Daniil Medvedev e Holger Rune: tutto pronto per una grande battaglia sul campo Centrale del Foro Italico.

Roma - Foro Italico