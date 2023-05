Retroscena Internazionali, il gesto di rifiuto di Medvedev contro Tsitsipas

Medvedev e il rifiuto di scattare una foto con Tsitsipas

È solito, prima di un match di tennis, scattare la classica foto di "rito" tra i due rivali al centro del campo. Questa usanza, che celebra lo sport, non è andata in scena nel corso della semifinale degli Internazionali d'Italia tra Medvedev e Tsitsipas. I due non hanno un bel rapporto e, a conferma di questo, c'è stato il rifiuto del tennista russo di immortalare l'immagine prima dell'inizio del match contro il rivale. Il greco, dal canto suo, ha "accolto" la decisione del suo avversario dirigendosi verso la linea di fondo del campo per cominciare il riscaldamento.