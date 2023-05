Nadal, ora è ufficiale: niente Wimbledon, è fuori dalla entry list

Nadal annuncia: "Niente Roland Garros e il prossimo anno mi ritiro"

Nadal salta Wimbledon: quando rientra

"La lesione che ho avuto - le parole di Nadal nella conferenza stampa di una settimana fa - non è migliorata come pensavo, quindi andare al Roland Garros per me è impossibile, non andrò dopo tanti anni che non lo saltavo, potete immaginare quanto sia difficile per me accettarlo, ma il mio corpo ha deciso così". Come previsto, dunque, il 22 volte vincitore di un Grande Slam non sarà neanche a Wimbledon. Quando ritornerà? "Non ho una data per il rientro, quando mi sentirò pronto tornerò. L’obiettivo è magari giocare la Coppa Davis alla fine dell’anno e guardare al prossimo anno già, che penso sarà il mio ultimo anno, nel quale voglio chiudere al meglio".