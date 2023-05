Roland Garros, Cobolli accede al main draw: nove italiani nel tabellone!

PARIGI (Francia) - Si sono concluse le qualificazioni del Roland Garros, econdo Slam del 2023 di scena sulla terra rossa parigina al via domenica 28 maggio. Dopo Giulio Zeppieri e Andrea Vavassori, anche Flavio Cobolli è riuscito ad accedere al main draw. Il 21enne tennista romano, n.159 del ranking, ha sconfitto nel suo turno di qualificazione il francese Laurent Lokoli per 7-5 6-3. Risultato importantissimo per Cobolli: al sesto tentativo complessivo è riuscito a conquistare un posto nel tabellone di uno Slam.