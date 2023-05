Sinner svela: "Sogno di diventare il numero uno al mondo. E su Nadal..."

Come dimostrato dai video di riscaldamento pubblicati, Jannik Sinner è più carico che mai per il Roland Garros. Il tennista italiano ha svelato le sue ambizioni sul torneo dichiarando in un'intervista concessa a SuperTennis: "Se chiudo gli occhi, il mio obiettivo è di andare il più avanti possibile in classifica e come persona. Il sogno è diventare numero 1 del mondo, e darò tutto quello che ho per riuscirci. Poi se non ci arriverò, mi basterà non avere rimpianti, non pensare di non aver dato il 100%. Mi sento abbastanza bene al Roland Garros e l'ho fatto vedere gli anni passati. Fisicamente sto molto bene, mi sono allenato bene. Sono contento di essere qui".