Roland Garros, Vavassori e Zeppieri passano il turno: ko Kecmanovic e Bublik

Superlative le prestazioni di Vavassori e Zeppieri al loro esordio al Roland Garros . I due tennisti azzurri riescono a prevalere contro gli avversari Kecmanovic e Bublik entrambi in 5 set. Se per il romano il match è stato duro ma agevole per il 28enne torinese n.148 del mondo è stata invece una vera e propria impresa.

Il successo di Zeppieri e l'impresa di Vavassori

Giulio Zeppieri approda al secondo turno del Roland Garros. Il tennista romano, n.129 Atp, ha battuto in cinque set il kazako Alexander Bublik, numero 51, con il punteggio di 6-0, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 in 3 ore e 20 minuti di gioco. Per Vavassori è stata invece un'impresa. Il 28enne n.148 del mondo si è imposto in rimonta al super-tie break del quinto set contro il 23enne serbo Miomir Kecmanovic, n.37, dopo oltre 5 ore di partita. Vavassori, sotto di due set, è riuscito a superare l'avversario nel finale con il risultato di 5-7, 2-6, 7-6 (8), 7-6 (3), 7-6 (9).