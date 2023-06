Tra Tsitsipas e Badosa scoppia l'amore: frase al veleno dell'ex di lei

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa sono fidanzati. I due tennisti sono usciti allo scoperto, confermando i gossip dell'ultimo periodo. Entrambi hanno postato sui rispettivi profili social alcune immagini della vacanza a Dubai che hanno deciso di concedersi dopo che il campione greco è stato sconfitto al Roland Garros da Alcaraz (la Badosa, invece, non ha partecipato al torneo parigino per una frattura da stress alla colonna vertebrale).

Tsitsipas e Paula Badosa stanno insieme

Il tennista e la sexy collega spagnola si sono mostrati tra baci, abbracci, balletti e grandi sorrisi, evidenziando così una complicità e sintonia che ha mandato in fibrillazione tutti i fan. Un po' meno Juan Betancourt, che fino a qualche mese fa risultava fidanzato con la Badosa. L'attore cubano ha reagito male alla notizia della nuova love story dell'ex compagna e si è lasciato andare ad uno sfogo inaspettato...

Tsitsipas, la frecciata dell'ex fidanzato di Paula Badosa

Dopo che le immagini di Tsitsipas e Paula Badosa insieme hanno fatto il giro del web, Juan Betancourt ha postato sul suo account Instagram una foto in cui è in costume da bagno, a bordo piscina, con il suo fisico prestante in bella vista. Indossa gli occhiali da sole e in mano ha una bottiglia di birra. Esplicativa la didascalia: "Quello che vuoi sapere io lo vivo, non lo pubblico". Una chiara frecciata alla scelta di Tsitsipas e Badosa di mostrare tutto della loro nuova vita di coppia.

La storia d'amore tra Paula Badosa e Juan Betancourt

"Qualcuno non ha superato l'ex partner", ha subito fatto notare un utente mentre qualcun altro ha scritto: "Hai perso la tua eleganza e maturità". La relazione tra Paula Badosa e Juan Betancourt, iniziata nel 2021 dopo un messaggio dell'attore su Instagram, a quanto pare non è finita nel migliore dei modi. L'addio è arrivato circa un mese fa a due anni dal primo incontro.