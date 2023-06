Kyrgios e la rivelazione shock: "Nel 2019 ho pensato al suicidio"

MELBOURNE (AUSTRALIA) - "Sì ho pensato di uccidermi. Ho bevuto alcol, ho preso droghe, mi sono allontanato dalla mia famiglia e dai miei cari". Sono le clamorose rivelazioni del tennista australiano Nick Kyrgios . In una puntata della serie televisiva 'Break Point' in uscita il 21 giugno su Netflix, il 28enne di Canberra ammette di aver pensato al suicidio . I fatti risalgono al 2019 e le rivelazioni del giocatore di origini greche sono state anticipate dal quotidiano locale 'The Australian' facendo il giro del mondo.

Kyrgios shock: "Non potevo andare avanti così"

Il tennista australiano sottolinea quanto la sconfitta a Wimbledon nel 2019 contro Rafa Nadal lo abbia segnato nel profondo: "Quando mi sono svegliato mio padre stava piangendo, seduto sul mio letto. Quello è stato il fattore scatenante che mi ha fatto capire che non potevo andare avanti così". Il 28enne australiano aggiunge che per affrontare i problemi "e venirne fuori sono andato in cura in un centro psichiatrico a Londra".