Atp di Stoccarda, Tiafoe e Struff volano in finale

STOCCARDA (Germania) - Struff ci riprova. Dopo aver perso in questo anno solare le finali di Monaco di Baviera e Madrid, il tedesco cercherà il successo contro lo statunitense Tiafoe, che per la prima volta giocherà l’atto conclusivo di un torneo sull’erba.

Il percorso di Tiafoe e Struff

Il tennista americano - dopo aver estromesso Musetti nei quarti - ha superato brillantemente in semifinale l'ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 6-3 7-6, lasciando poco spazio all’avversario. Più complicata la sfida del tedesco Struff che vince in rimonta contro il polacco Hubert Hurkacz in 3-6 6-3 6-3. Tiafoe quest’anno ha già vinto sulla terra di Houston contro Etcheverry, mentre Struff è ancora alla ricerca del primo titolo Atp della carriera.