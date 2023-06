Murray vince e scoppia in lacrime guardando gli spalti: ecco il motivo

Continua a vincere Andy Murray . Il tennista britannico ha vinto anche il Rothesay Open , dopo aver vinto anche il Surbiton Trophy la scorsa settimana. Murray continua a scalare il ranking in vista di Wimbledon , dove potrebbe essere una testa di serie . Vittoria resa ancora più speciale per Murray da una sorpresa sugli spalti .

Murray scoppia in lacrime: il motivo

Murray ha infatti vinto il torneo nel giorno della festa del papà, parlandone anche durante l'intervista post-match: "Ora voglio solo tornare a casa perché è la festa del papà. Spero di poter vedere i miei figli prima che vadano a dormire". Le parole del tennista sono state bloccate dal boato del pubblico, che ha fatto notare a Murray che sua moglie Kim e i loro quattro figli Sophia, Edi, Teddy e Lola erano presenti sugli spalti: "Oh mio Dio", l'esclamazione di un commosso Murray. "Non sapevo che fossero qui - prosegue . Non avevo idea che stessero arrivando. È fantastico che siano riusciti a venire. Sono tutti qui, grazie ragazzi! Non so cos'altro dire. La mia famiglia è stata di grandissimo supporto alla mia carriera, quando avrebbero potuto facilmente chiedermi di smettere. Lo apprezzo molto. Grazie a tutti loro".

p:nth-of-type(2)","relativePos":"after","type":"VIP","targeting":{"index":4,"hivis":"n","hbPlacements":"d-vip"},"sizes":,"hideOnSensitiveArticle":true,"additionalClass":"in-article","name":"div-gpt-ad-vip-slot","bidders":{"ozone":"1420432300","xandr":"29635855"}}" data-gpt-placeholder="" data-response-start="780.3000000119209" data-type="gpt" style="box-sizing: border-box; user-select: text !important; margin-bottom: 30px; overflow: hidden !important; z-index: 1; clear: both; margin-top: 24px; color: #35334e; font-family: Apercu, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 300; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #f6f9f8; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">