Clamoroso Berrettini, crisi senza fine: si ritira prima di giocare al Queen's!

Prosegue il 2023 da incubo di Matteo Berrettini . Il tennista romano si è infatti ritirato dal Queen's ancora prima di giocare . Ennesimo forfait della stagione per Berrettini, reduce da uno stop di novanta giorni per un infortunio agli addominali e dalla durissima sconfitta contro Sonego a Stoccarda, dove è uscito dal campo in lacrime .

Berrettini, crollo in classifica e allarme Wimbledon

Berrettini sperava di riscattarsi in un torneo in cui aveva già vinto, nel 2021 e nel 2022. Ora invece la notizia peggiore, con la prima sfida contro Ruusuvuori che è stata già annullata. Ancora non è stato specificato il motivo del ritiro, ma si suppone nuovi problemi fisici: è allarme anche per Wimbledon, in programma dal 3 luglio. Ora Berrettini dovrà fare i conti con il crollo nella classifica Atp. Questo nuovo ritiro, infatti, lo porterà fuori dai primi 30 del Ranking.