Atp Stoccarda, trionfo Tiafoe: Struff ko, è nella top 10 del ranking

STOCCARDA (GERMANIA) - Trionfo per Frances Tiafoe. Il 25enne statunitense vince il "BOSS Open", torneo Atp 250 andato in scena sui campi in erba di Stoccarda con un montepremi complessivo pari a 795.730 euro. Il numero 12 del mondo e terzo favorito del seeding ha avuro la meglio in finale sul tedesco padrone di casa Jan-Lennard Struff, numero 24 del ranking Atp, col punteggio di 4-6 7-6 (1) 7-6 (8) dopo una battaglia di due ore e 12'.