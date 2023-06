Atp Halle, Sinner costretto al ritiro: Bublik vola in semifinale

HALLE (GERMANIA) - Termina al secondo game del secondo set il quarto di finale di Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Halle, in Germania. Dopo aver perso il primo set 7-5 contro il kazako Alexander Bublik (n.48 Atp), il 21enne altoatesino si è ritirato per un problema alla gamba sinistra (che era stata trattata già nel corso del primo set), quando Bublik era in vantaggio 2-0. Il kazako raggiunge così la semifinale: affronterà il vincente della sfida tra Zverev e Jarry.