Sinner pronto per la svolta: "Non sento la pressione"

HALLE (GERMANIA) - Con consapevolezza e sicurezza, Jannik Sinner è pronto per l'Atp 500 di Halle . L'altoatesino, alla vigilia del debutto, ha analizzato ai microfoni dell'Atp il suo stato di forma e le sue aspettative per la stagione sull'erba : "È una superficie completamente diversa dalle altre di sicuro. Fortunatamente quest'anno ho potuto giocare un torneo prima di Halle, solitamente mi servono un paio di settimane per sentirmi meglio sull'erba. Al momento non mi sento troppo sicuro sui prati ma la fiducia si costruisce ogni giorno in allenamento e la speranza è quella di aumentarla con delle vittorie".

Sinner: "Non sento la pressione"

Ancora Sinner, chiamato a riscattarsi dopo le ultime deludenti prestazioni: "Bisogna adattarsi velocemente perchè la stagione sull'erba non dura molto, l'anno scorso ho giocato un buon tennis a Wimbledon ma prima avevo perso al primo turno in alcune occasioni. Ogni vittoria su questa superifcie può darmi fiducia. Non sento la pressione di fare come nella scorsa stagione, non ho nulla da difendere quindi semplicemente scendo in campo con il sorriso che è la cosa più importante in questo momento".