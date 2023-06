Atp Queen's, Alcaraz e De Minaur in finale: battuti Korda e Rune

Alcaraz sfida De Minaur per il titolo al Queen's

Il 20enne spagnolo, numero 2 del ranking Atp e prima testa di serie del torneo, ha superato senza troppo affanni in due set (6-3, 6-4) il 22enne statunitense Sebastian Korda (n.32 del mondo) che si è arreso dopo un ora e 23' di gioco. Nella semifinale precedente invece successo a sorpresa del 24enne australiano (n.18 Atp) che ha sovvertito il pronostico superando in due set (6-3, 7-6) il 20enne danese Holger Rune (n.6 al mondo) che nei quarti aveva eliminato l'azzurro Lorenzo Musetti in un match dalla coda polemica. La finale tra Alcaraz e De Minaur è in programma domani (domenica 25 giugno) alle ore 14:30 italiane.