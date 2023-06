Wta Eastbourne, Giorgi in semifinale: Ostapenko si ritira

EASTBOURNE (INGHILTERRA) - Camila Giorgi stacca il pass per la semifinale, per la terza volta consecutiva, al 'Rothesay International' (Wta 500 - montepremi di 780.637 dollari) che si sta disputando sui prati del Devonshire Park di Eastbourne. La 31enne di Macerata, n.67 Wta, semifinalista nelle ultime due edizioni del torneo inglese su erba, supera ai quarti di finale la lettone Jelena Ostapenko, n.17 del ranking, reduce dal successo a Birmingham della scorsa settimana ed in serie positiva da 7 match.