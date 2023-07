Wta Eastbourne, trionfo Keys: Kasatkina ko in due set

Keys regola Kasatkina in due set

La tennista statunitense ha vinto il titolo impondendosi in finale sulla russa Daria Kasatkina, numero 11 del mondo e nona forza del seeding, in due set con il punteggio di 6-2, 7-6(13) dopo un'ora e 44' di partita. Per la 28enne di Rock Island si tratta del settimo titolo Wta conquistato in carriera nel singolare.