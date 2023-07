Wimbledon, Djokovic: "Non ho bisogno di Alcaraz per essere motivato"

LONDRA - È tutto pronto per l'inizio di Wimbledon , terzo Grande Slam della stagione. Tra i più attesi c'è, ovviamente, Novak Djokovic che punta l'ottavo titolo sull'erba londinese. Per il tennista serbo, numero 2 del ranking, è anche una nuova occasione per affrontare di nuovo Carlos Alcaraz , che lo ha spodestato dalla testa del ranking. Una rivalità molto accesa, ma Djokovic ha mantenuto la calma sull'avversario.

Djokovic: "Non ho bisogno di Alcaraz"

Alla vigilia dell'inizio del torneo londinese, Djokovic ha risposto così ai giornalisti sulla sua rivalità con lo spagnolo: "Io non ho bisogno di avere Alcaraz, o chiunque altro, per trovare quella spinta e motivazione in più quando gioco i tornei del Grande Slam perché so che devo vincere sette partite per vincere un titolo. Quindi chiunque affronterò non fa differenza per me, ho bisogno di fare quello che devo fare, e la maggior parte della mia attenzione è focalizzata sul mio corpo, sulla mia mente e sul mio gioco e, immagino di portarlo al massimo facendo del mio meglio in ogni partita".