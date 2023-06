"Djokovic disonesto, Rune è un signore". Bufera per le parole di Nielsen

Nielsen contro Djokovic: "Non mi piace, si mostra diverso..."

L'ex tennista tesse ancora le lodi di Holger Rune, definito come un ragazzo sempre fedele a sé stesso "quando gioca in campo, dice tutto senza paura e non gli interessa quello che pensano di lui". È l'esatto contrario di quello che fa Novak Djokovic - tuona Nielsen, le cui parole faranno discutere - un tennista che non mi piace affatto. Lui non è fedele a se stesso, cerca sempre di mostrarsi diverso da come invece è realmente e secondo me non ne ha bisogno".