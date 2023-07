Tsitsipas risponde su Medvedev: "Uno vuole solo giocare, ma è divertente"

Stefanos Tsitsipas rilascia parole al miele verso Daniil Medvedev e mette fine ad una lunga serie di discussioni che hanno caratterizzato il loro rapporto burrascoso. Ogni match tra i due è stato caratterizzato da polemiche e discussioni, come l'ultimo, nelle semifinali degli Internazionali di Roma. Il tennista russo (avanti 8-4 nei precedenti) festeggiò quel successo con un ballo irriverente, che da molti fu visto come una presa in giro nei confronti dell'avversario.

Tsitsipas, le parole su Medvedev che chiudono la polemica

Rispondendo ai followers su Instagram, Tsitsipas ha usato toni pacati sul rivale: "Parliamo di un ragazzo con uno stile unico. È difficile da affrontare, ha un grande servizio e commette pochi errori non forzati. Ed è in controllo per la maggior parte del tempo". Sulle polemiche in campo: "Ovviamente uno preferisce solo giocare a tennis e non fare altro. Però a volte tutto ciò è divertente, soprattutto quando lo vedi in replay. Il suo gioco? Non è un creatore di gioco, più che costruire lui aspetta e la pazienza è una delle doti più forti".