Wimbledon, Djokovic vola ai quarti. Eliminato Tsitsipas

LONDRA (Inghilterra) - Ci ha impiegato quattro set Novak Djokovic per superare il polacco Hubert Hurkacz, n.18 al mondo, nel quarto turno del torneo di Wimbledon. Un successo che è valso per il serbo l'accesso ai quarti di finale. Il match è ripreso oggi dopo l'interruzione di ieri per l'orario: Nole era in vantaggio 2-0, poi ha dovuto cedere il terzo per poi chiudere al quarto: 7-6 7-6, 5-7, 6-4 il punteggio finale.