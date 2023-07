Atp Bastad, Ruud vola in semifinale: sfiderà Musetti

BASTAD (SVEZIA) - Sarà Casper Ruud l'avversario di Lorenzo Musetti nella semifinale del 'Nordea Open', torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 526.815 euro in scena sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. Il norvegese, numero 4 del mondo e primo favorito del seeding, ha sconfitto l'austriaco Sebastian Ofner ai quarti di finale, numero 58 del ranking internazionale, col punteggio di 6-3, 6-4 dopo un'ora e mezza di gioco.