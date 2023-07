Atp Bastad, trionfo Rublev: Ruud ko in due set

BASTAD (SVEZIA) - Andrey Rublev vince il 'Nordea Open', torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 526.815 euro conclusosi in data odierna sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 25enne russo, n. 7 Atp e seconda forza del tabellone, liquida in finale per 7-6(3), 6-0 il grande favorito del seeding, il norvegese Casper Ruud, numero 4 del ranking che ieri, nel penultimo atto del torneo, aveva eliminato Lorenzo Musetti.